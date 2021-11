Julia Janeiro consolida su relación con Álex Balboa: María José Campanario ya conoce a su nuevo novio

Aunque Julia Janeiro y Álex Balboa no llevan mucho tiempo juntos, sí que han dado varios pasos que demuestran que están enamorados y que no quieren que se especule con ellos. Ante la duda, la confirmación de su historia de amor la hacía la propia influencer en su perfil de Instagram con una foto en la que aparecían ellos dos abrazados dentro de un ascensor y esta misma acción la repetía en su perfil el joven futbolista.

Ahora, unos días después de que esto se hiciera oficial para todos, la reafirmación de que la familia mira con buenos ojos a la nueva pareja de su hija es tal que, durante estos días, María José Campanario ha acompañado a los tortolitos en sus paseos por la capital. Se ha podido ver a los tres en look deportivo (Julia y Álex en color verde mientras que la mujer de Jesulín complementaba su traje deportivo con un bolso de Louis Vuitton .

En esta visita de la odontóloga han podido estrechar más los lazos la madre y novio de la influencer, aunque ella esté tratando de ir con pasos de plomo en esta relación después de su ruptura con el también futbolista, Brayan Mejía . Aunque en sus redes siempre se ha mostrado una mujer segura, a la que no le ha importado mostrarse en ropa de baño o en ajustados vestidos, Julia Janeiro sí que tiene reparos en que su lado más personal salga a la luz.

Sin embargo, desde que conociese al jugador del Deportivo del Alavés B parece que hay un cambio evidente en la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario que no solo afecta a su nuevo color de pelo. La influencer, sin dar más detalles de su relación que la imagen que publicaba, no trata de esconderse y no duda en aprovechar el tiempo cuando su chico libra o descansa de los partidos y entrenamientos.