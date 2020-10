El hijo de Isabel Pantoja está de plena actualidad. Infidelidades, depresión y un momento económico de lo más delicado. Kiko Rivera no está pasando por su mejor momento y así lo ha reflejado en el último mensaje que ha mandado a su madre . Pero no ha sido el único, porque el hijo del torero Paquirri, con otro talante mucho más conciliador, ha querido escribir un mensaje a su prima Anabel Pantoja tras la operación de urgencia a la que ha sido sometida.

La colaboradora de ‘Sálvame’ sorprendía a todos sus seguidores con un post que había sufrido un apartado accidente mientras practicaba un deporte acuático. Con muletas y la pierna escayolada, la sobrinísima contaba todos los detalles y explicaba que tendría que ser operada el lunes. "Un traspiés lo tiene cualquiera, yo no iba a ser menos... Esto solo me motiva para seguir luchando por aprender. Estoy bien. Susto, dolor… y me operan el lunes. Tengo una rotura de peroné”, escribía junto a esta foto: