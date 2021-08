La leonesa aún continúa adaptándose a la gran ciudad. A través de su cuenta personal de Instagram, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido responder las preguntas de algunos de sus seguidores, a quienes ha admitido que su vuelta a la realidad no ha sido especialmente dura, pero sí que guarda pequeñas manías que antes de viajar a Honduras no tenía.

Manías que probablemente se irán yendo con el paso del tiempo y que ahora enumera con un gran sentido del humor. "No me ha costado mucho volver a la realidad, pero me quedan algunos TOC's", explica apuntando que podría tener algún tipo de Trastorno Obsesivo Compulsivo desde su participación en 'Supervivientes'.