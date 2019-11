Makoke posa en la bañera tras operarse el pecho: "Pocas cosas tan gozosas como esta"

Hace poco más de una semana, Makoke abandonaba la Clínica Bruselas de la mano de Tony Spina tras haberse sometido a una intervención estética . Se trataba de una mastopexia , una operación muy común que consiste en realizar una resección de piel de 9 centímetros de anchura de cada pecho. Este retoque, tal y como explicó en una entrevista exclusiva para la revista Lecturas, no tenía nada que ver con un aumento, sino con realzar el pecho , ya que "tenía mucho y estaba caído".

Este retoque estético ha provocado que Makoke se sincere sobre las complicaciones que le provocó su primera intervención. Al parecer, la primera vez que pasó por quirófano para ralzar su pecho fue cuando nació su hija Anita Matamoros, que en estos momentos se encuentra de escapada en Marrakech. "Siempre he tenido mucho pecho y después de los embarazos no pude dar de mamar de cómo se me quedó", contó en la publicación de la que es portada esta semana. Para ver el resultado de la operación, ¡dale al play al vídeo!