"El amor más grande", "enhorabuena", "no hay sentimiento más bello", "qué bella está María Valentina", o "cómo se te nota la barriguita", son algunos de los mensajes de cariño que ha recibido en esta última publicación, que ya acumula cientos de 'me gustas'. Y no es para menos pues, desde que anunciara su segundo embarazo, Rym Renom no había mostrado lo mucho que ha crecido su barriguita en estos meses.