Sandra Crespo 'GH' se reencuentra con sus hijos después de un mes sin verlos: "Mi luz ha vuelto"

Una historia que ha terminado con el esperado reencuentro en el que por fin Sandra Crespo ha podido abrazar a sus hijos después de 30 días separados. La asturiana temía que este desenlace no se produjera por la falta de comunicación con su expareja, Jesús González y su enfrentamiento abierto tras haber denunciado en público ser víctima de violencia vicaria . Sin embargo, la felicidad irradiaba en su cara tras sentir de nuevo el beso de sus pequeños.

La propia Sandra Crespo antes de que se produjese este esperado reencuentro revelaba que su segundo infierno empezaba cuando se separaba. Ahí se iniciaba "la lucha de los juzgados" y todo lo que derivaba de la guardia y custodia de los hijos. "Es un maltrato psicológico, no os podéis ni imaginar. Me dicen que es un maltrato vicario", explicaba en directo en 'Viva la vida' y esas declaraciones provocaban después la reacción de su ex, Jesús González.