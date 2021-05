Sofía Suescun, sobre el atraco en una joyería del que se ha librado: "El destino me protege"

"Una vez más el destino me protege. Los ángeles de la guarda también. He estado como 40 minutos dando vueltas con el coche intentando buscar un hueco para no meterlo en un parking y, justamente cuando he llegado a la puerta de la joyería, los dos huecos", la comenzado relatando. La historia sería otra si la influencer hubiese aparcado en esos dos huecos más próximos a la joyería porque habría entrado en la mencionada joyería en ese preciso momento del atraco.