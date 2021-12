"Llevaba con síntomas varios días y, después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo, me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva ", ha confesado este jueves a través de sus stories. A pesar de estar vacunada, la presentadora parece haberse infectado por la variante ómicron, altamente contagiosa y ha acabado en el hospital. Afortunadamente, los síntomas parecen ser leves y Toñi Moreno ya se encuentra en casa, donde se espera pase los próximos días confinada hasta superar por completo la enfermedad.

"Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte", ha explicado tratando de tranquilizar a sus 'followers' dada la alerta generada, que se produce justo el mismo día en el que Antonio Resines, vacunado con tres dosis, ingresa en la UCI por coronavirus.