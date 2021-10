Mientras charlaba con el citado medio, Toñi no podía evitar derretirse al pensar en su hija Lola, a quien tuvo ella sola en pandemia a los 46 años. A la presentadora, que ha narrado en diversas ocasiones lo mal que lo pasó durante su embarazo y especialmente tras dar a luz, se le ilumina la cara cada vez que habla de la pequeña, que llegó al mundo a principios de 2020. "La veo y digo, con el año y medio que tiene es independiente, divertida, duerme del tirón, come todo, yo no me puedo quejar, si me quejo… es una niña fácil", dice con una sonrisa de oreja a oreja. "Es muy alta, a mí no se me parece", añade entre risas bromeando con su estatura.