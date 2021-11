Así es la vida de Claudia y Raúl por separado tras ‘La isla de las tentaciones’

Claudia y Raúl participaron en la tercera edición del programa de Telecinco

Aunque salieron juntos de 'La isla de las tentaciones', tiempo después tomaron caminos por separado

Reconciliaciones, rupturas, nuevos amores, engaños, amistades, acercamientos y muchas idas y venidas. ‘La isla de las tentaciones’ es una auténtica caja de sorpresas y, si algo ha demostrado a los telespectadores a lo largo de casi cuatro temporadas, es que no hay imposibles en las idílicas villas de República Dominicana. Y, si no, basta con echar la vista atrás para recordar a algunas de las parejas que se habían prometido amor eterno antes de emprender una aventura que, sin embargo, cambió por completa el rumbo de su relación. Este es el caso de Claudia Acevedo y Raúl Ginés, quienes abandonaron juntos el ‘reality’ de Telecinco tras la hoguera final, aunque finalmente decidieron tomar caminos por separado.

Claudia y Raúl han pasado del todo a la nada. Y es que, tal y como recogió Outdoor, la expareja, que comenzó su noviazgo en 2017, no mantiene actualmente ningún tipo de contacto. Así lo aseguró el propio exconcursante a través de las redes sociales, donde reconoció abiertamente que no se dirigía la palabra con la que fuera su pareja.

Una información que, más tarde, confirmó la canaria ante el ‘bombardeo’ de preguntas de sus más de 375.000 de seguidores de Instagram, visiblemente preocupados por este evidente distanciamiento. “No no estamos hablando, pero no nos llevamos mal. No hablamos porque hemos decidido que es lo mejor ahora mismo”, reveló por aquel entonces la ‘influencer’. Y es que la ruptura de la pareja no solo se ha producido en la vida real, sino también en el universo Instagram, en el que ninguno de los dos parece querer seguirse la pista. ¿Distancia de seguridad a golpe de bloqueo?

La vida de Raúl sin Claudia

Tras su salida del concurso, el joven, ingeniero de Ciencias del Mar, ha continuado con su ‘vida pirata’. Siempre cerca del mar y apuntándose a cualquier aventura, sin descuidar su formación. Ha retomado el buceo, una actividad que comenzó a poner en práctico en la universidad, y actualmente ejerce como asistente, aunque únicamente le queda un curso para conseguir ser instructor.

A pesar de que se mantiene distanciado del mundo de la televisión, sí que se muestra muy activo en Instagram, donde comparte todo tipo de confesiones con sus más de 200.000 seguidores. Tanto es así que, hace apenas unos días, Raúl aseguraba a través de este canal que no cree que vuelva a pisar un plató de televisión, un medio en el que, bajo su criterio, “hay poca naturalidad”.

Sin embargo, a pesar de manifestarse en contra de la pequeña pantalla, el canario no pierde de vista lo que ocurre en ella y no duda en dar su opinión al respecto. Y es que, cuando fue preguntado por la nueva oportunidad que se han dado Isaac Torres y Lucía Sánchez tras ‘La última tentación’, el ex de Claudia afirmaba que todo era mentira. “¡¡No se lo cree nadie!! Que conste que Lucía me parecía una niña muy guay, pero ya están haciendo demasiada tele y eso se nota muchísimo”, explicaba a sus ‘followers’, subrayando que él era del “team Manueh”.

Hasta la fecha, Raúl parece no haber encontrado el amor. De hecho, no son pocos los usuarios de la Red que acusan al exconcursante de utilizar las redes sociales para lanzar indirectas a la que fuera su novia… Un gesto que podría indicar que el canario, de 30 años, aún no ha conseguido pasar definitivamente página.

La vida de Claudia sin Raúl

Claudia Acevedo sí parece haber emprendido una nueva etapa. Al regresar a España tras su paso por la isla, comenzó a volcarse en su carrera en Instagram, donde tiene más de 375.000 seguidores. Al igual que muchos otros exconcursantes, la ‘influencer’ ha amortizado su paso por el ‘reality’ y, a través de su perfil, promociona todo tipo de productos de moda, belleza y estilo de vida, además de ofrecer ‘tips’ y consejos.

Precisamente, hace apenas unos días, la joven sorprendía a los usuarios de la plataforma con un radical cambio de look. Claudía reconocía que necesitaba sentirse “atractiva” y “diferente”, por lo que ha optado por potenciar el largo de su pelo añadiendo unas extensiones y, además, se ha dejado flequillo recto y se ha teñido el pelo de color rubio dorado. Un impactante cambio con el que ha conquistado a sus fans. “¡Me encanta!”, “Te queda increíble” o “¡¡Estás guapísima, como siempre!!” son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Eso sí, al igual que Raúl, la ‘instagramer’ también utiliza las redes sociales para arremeter contra su ex. Y es que, recientemente, la exconcursante rompía su silencio para reconocer estar harta del que fuera su chico, así como de sus supuestas indirectas virtuales. “Sinceramente, cansa un poco. Me llegan capturas de sus historias y lo veo innecesario. Yo siempre me he quedado al margen y nunca he querido entrar en eso”, explicaba la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.

No obstante, todo apunta a que la canaria tampoco ha conseguido rehacer su vida después de la sonada ruptura. Los seguidores del ‘reality’ de Telecinco recordarán el acercamiento entre Claudia y Toni, el soltero de Villa Montaña al que dio una oportunidad seis meses después de su paso por República Dominicana, cuando ya había puesto punto final a su relación con Raúl.