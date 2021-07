Violeta ha visto accidentadas el fin de sus vacaciones

La joven se ha lesionado mientras estaba de excursión

Violeta Mangriñán ha puesto fin a sus vacaciones en Ibiza. La exconcursante de 'Supervivientes' se escapaba hace unos días a la isla pitiusa con su novio Fabio Colloricchio, con quien ha estado buena parte del tiempo hasta que este tuvo que marcharse para atender ciertos compromisos profesionales. Las últimas horas de la joven valenciana en Baleares no han sido fáciles y la extronista de 'MyHyV' ha puesto de nuevo rumbo a Madrid después de sufrir un accidente y tener un ataque de ansiedad por su perra Canela.

Este fin de semana Violeta realizaba una excursión en moto de agua por algunas de las calas de Ibiza. Una jornada en la que la exsuperviviente también ha podido bucear y observar rico el fondo marino de 'la isla bonita'. Pero un pequeño accidente ha terminado complicando su día.

"El día de hoy había empezado bien. He salido en moto de agua (…) hemos estado en unos sitios brutales, hemos buceado, ido a una cueva a la que solo se puede llegar buceando… He flipado con todo, era realmente precioso, hemos hecho unas fotos muy guays bajo el agua", explica la ex de Julen de la Guerra a través de su cuenta de Instagram.

"Todo muy bonito hasta que al salir de la cueva me he desgarrado un poco el músculo del brazo que une al pecho", añade la joven cuya lesión ha terminado por complicarse más de la cuenta en su regreso a Madrid. "Después del tirón que me dio buceando, ayer volví de Ibiza sola con Canela con cuatro maletas y dos mochilas. Creo que me acabé de lesionar", revela

Por si fuera poco, mientras se encontraba aún en Ibiza, Violeta sufría un ataque de ansiedad tras leer los mensajes de su novio, quien alertaba a la joven de que había tenido que marcharse de la isla sin poder atender a Canela, que en aquel momento se encontraba algo enferma y sola en el hotel.

Violeta sufre un ataque de ansiedad por un susto con su perra Canela

Fabio y Violeta estaban hospedándose en un hotel 'pet friendly'. Un resort en el que la Pomerania que tiene la pareja ha recibido todo tipo de atenciones. La mascota de los exsupervivientes viaja siempre con ellos y suele portarse muy bien, pero en este último viaje, mientras ambos se encontraban fuera del hotel, Canela acabó comiéndose parte de un sofá y ha acabado generando a los jóvenes una gran preocupación.

Después de ingerir una importante cantidad de tejido, Canela ha empezado a encontrarse mal y a vomitar. Algo que ha generado en la pareja una importante frustración.