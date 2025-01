Gabriella le pide que "se espere a la siguiente hoguera" para sacar más conclusiones, aunque le confiesa que ella "cree que no va a cambiar" de soltero, que va a seguir con Manuel y que va a ir más allá con él: "Se le va a tirar. Estas dos alarmas recién llegados de la hoguera, dificil". La que le aseguraba que ella no entra "a la habitación en la primera semana".

"De tío no va a cambiar porque no ha parado de estar con él , le está besando en las mejillas, toqueteándose, ¿eso qué es? Se lo tira a la semana siguiente, pues ya está..." , decía Montoya ante las palabras de la tentadora.

Ante las dudas de Montoya, Gabriella le quería abrir los ojos con lo que ella piensa sobre todo esto: "No lo hace porque te haya visto hacer nada". Y con esto le hacía relfexionar a él: "Lo hace porque no me quiere". Y ella no se cortaba ante esto: "Efectivamente, lo hace porque no te quiere, porque le hacete liarla y pegar un carpetazo".