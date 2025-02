Eros reconoce que tiene el corazón roto después de ver cómo Bayan caía en la tentación con Torres

En este avance puedes ver las impresiones de Eros en la próxima hoguera de 'La isla de las tentaciones'

Bayan y Torres protagonizan la siesta más ardiente de Villa Playa: "Hemos tenido tocamientos"

Eros se siente decepcionado, dolido y tiene el corazón roto. Todo, tras ver en la hoguera de ‘La isla de las tentaciones’ las imágenes de Bayan besándose con Torres y durmiendo con él. No se esperaba ver a su novia comportándose de esa forma y, por eso, la imagen que tenía de ella ha cambiado radicalmente.

En este avance exclusivo puedes ver las impresiones de Eros antes de enfrentarse a nuevas imágenes de Bayan y Torres.

“Que en tan poco tiempo haya dado el paso a hacer esas cosas me duele mucho porque no me tiene en mente en ningún momento. Está pensando en ella y me j*** que en tan poco tiempo haya avanzado tanto”, le dijo a Sandra Barneda.

Eros cree que lo que está pasando entre Torres y Bayan no se parece en nada a lo que él ha hecho con Érika, con la que también se ha dejado llevar: “Yo también he pasado noches con Érika y no ha pasado nada. Nos hemos dado besos, cariño… no a ese límite”.

Bayan se deja llevar con Torres

Bayan y Torres sienten mucha atracción el uno por el otro y eso se deja ver en su comportamiento en la casa. Suelen dormir juntos y en una de esas veces no pudieron contenerse más y se dejaron llevar como nunca antes. “Hemos tenido tocamientos. No nos hemos podido resistir del todo. Estamos intentando aguantar, pero creo que no nos queda mucho tiempo de aguante”, confesó Bayan después.