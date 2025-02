Dos cortes de un directo de Marta Peñate se han hecho virales en TikTok. En ambos, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' critica a Manuel González por haberle enviado un mensaje al escucharla criticarle en uno de los debates de 'La isla de las tentaciones 8': "Le pudo la impulsividad y el reventamiento y me escribió. No fue a decir textualmente lo que me escribió, porque no me acuerdo, pero fue en plan: 'Si tú te crees que eres rápida de mente, yo soy más, nos vemos el lunes'. Porque, claro, el pobre ingenuo pensaba que yo iba al debate que iba él, pero es que yo me iba a Estados Unidos".