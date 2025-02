Tras esta charla, Álex se dirgía al 'confe' para sincerarse aún más: "Para mí Maica es mucho más que un físico . Ella está por encima de todas. Estoy con los seis sentidos pendientes a lo que ella me dice, cómo mueve las manos, a los ojos... Al lenguaje corporal que tiene conmigo. Yo soy de las personas que apuestan por el amor ".

Por su parte, Maica también ha confesado cuáles son sus preferencias a la hora de enamorarse en presencia de Álex. Romina le preguntaba cuál era su hombre ideal y ella respondía sin tapujos: " Me gustan morenos, altos, y que sea, sobre todo, buena persona ".

Y, tras estas confesiones, ambos compartían un momento de acercamiento en la fiesta pirata. Álex volvía a confirmar delante de ella lo que sentía y, momentos mas tarde, se lo confesaba directamente: " Un minuto contigo me sirve más que un día entero con otra persona ". Algo que a Maica le parecía "muy bonito".

Y, tras dejarle claro a Álex que lo suyo es "amistad", se dirigía al 'confe' para recordar algo importante: "Súper, ¿sabes lo que me dijo un brujo hace como tres años? Que iba a encontrar al amor de mi vida a los 26 en Madrid. Pero no digo que sea él... Hoy me ha hecho un postre, un bizcocho muy bonito".