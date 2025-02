Hay varios momentos en el jacuzzi que son claramente tentadores para Stephany. Simone se ha acercado varias veces a ella y la otra, pese a no rechazar los abrazos y roces, ha resistido para no defraudar a su pareja.

Simone llega incluso a referirse a Tadeo durante sus acercamientos. Le dice que él le ha faltado el respeto en 'Villa Montaña' y que no es justo que ella tenga que contenerse y no poder disfrutar de su estancia en su villa. "¿Tú crees que ahora mismo no tengo ganas de besarte?", le lanzaba. La concursante, por su parte, le dice que tiene "miedo".