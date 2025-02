"Relájate gordi, porque ha dicho de los que estamos aquí. Llega a decir Torres y elegiría de otra manera. Esos comentarios no, porque mi bombero no está aquí. Me estás atacando cuando ha dicho 'de los que están aquí'" señalaba una Bayan que se encendía cada vez más. "Relájate", le decía Sthefany. El resto de compañeros intentaba parar el tema, sin ningún éxito: "No me olvido del bombero, creo que has visto que no me olvido de él".