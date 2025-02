Esto ha hecho Érika con Álvaro para que salte la luz de la tentación en Villa Montaña: no te lo pierdas

Álvaro cada vez tiene más acercamientos con Érika en 'La isla de las tentaciones'. La pareja de Alba se sinceraba desde el primer momento que llegaba a la villa sobre quién le gustaba más, y en todo momento lo dejaba claro: Érika era su prototipo total. Eso le costó algún disgusto a Eros, pero parece ser que -tras esta última entrega emitida en Telecinco este miércoles- Érika tiene claro a quién va a tentar en Villa Montaña. Y también tiene claro Álvaro quién es su tentadora.

Durante una fiesta que organizaban los chicos en la villa, Érika no se cortaba y besaba a Álvaro en el cuello, ante la atenta mirada de Eros. "No pongas esa carita de asco que te gusta", le dice uno de sus compañeros. Mientras tanto, una de las tentadoras le preguntaba a Eros si había hablado con Álvaro algo de Érika y este se mostraba molesto: "No hemos hablado. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo?".

Ya en una conversación más privada, Álvaro le confesaba a Érika que se iba a tentar para que pueda salirle un sentimiento hacia Érika: "Te asuste o no. Pero no creo que pueda... yo te pediría que si te quiero dar un beso algún día, que cojas y no me lo dieras". Y es que Álvaro tiene muy presente a su novia: "Sabes que eso no va a pasar", le avanzaba a Érika. No obstante, los dos avanzan cada vez más en la villa y se sienten mucho más cómodos conforme pasan los días en República Dominicana.

Salta la luz de la tentación