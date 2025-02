Entonces él aprovechaba el momento para decirle lo que pensaba de ella: "Sinceramente pienso que eres una tía que vale la pena. Es cierto que a mí me cuesta mucho abrirme, pero te veo diferente. Hoy he sentido contigo más conexión que otros días". Y Andrea le explicaba el motivo: "Porque me estoy abriendo más". Era entonces cuando Borja se abría sin tapujos: "Me gustas. Me cuesta decirlo, porque no soy así, pero me gustas".