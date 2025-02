Joel ha decidido irse a la cama: "No tengo la cabeza ahora mismo aquí"

Nataly, la tentadora con la que ha caído en la tentación, ha criticado su actitud: "No tiene madurez"

Anita y Gabriella se enzarzan en su intenso 'cara a cara con la tentación': "¡Bájame la mano!"

Desde el momento en el que se besó con Nataly, Joel sintió un arrepentimiento que con el paso de los días solo ha aumentado. El novio de Andrea se siente culpable y solo piensa en cómo salvar su relación. No para de dar vueltas a la cabeza y eso le impide seguir disfrutando de su experiencia en 'Villa Montaña', tanto que ha abandonado las últimas fiestas para irse a dormir.

"¿No te lo estás pasando bien?", le preguntaba Mayeli al verle cabizbajo. "En realidad tengo allí la cabeza. Es imposible", explicaba él mientras recibía el apoyo de sus compañeros. "Me voy a dormir. Ya sabéis cómo he estado toda la tarde. No tengo la cabeza ahora mismo aquí", se despedía.

Pero, antes de marcharse a la cama, recibía un consejo de parte de Tadeo: "Lo único que quiero que pienses es que no creas que tú te has fallado a ti mismo. Tú has hecho lo que has sentido, te has puesto a prueba hasta el máximo, que ha sido besarte con ella y somos humanos. Yo creo que si ella te ama, lo va a entender y te va a perdonar".

Nataly sobre Joel: "La ha cagado"

Y, cuando finalmente abandonaba la fiesta para irse a dormir, Nataly no dudaba en comentar la situación con Tadeo, Montoya y algunas tentadoras: "Es así de sencillo: él tenía ganas de besarme, él tenía ganas de jugar conmigo. Lo que pasa que él tenía ganas y realmente quería encontrarse a una Andrea que estaba haciendo lo mismo para dar por finalizada su relación", comenzaba.

"Cosa que ahora no ha sido así, la has cagado y ahora quieres correr por patas para que ella no la cague, y entonces pedir disculpas, arrastrarse un poquito y pedir que le perdone, que la ha jodido y quiere estar con ella", continuaba. Y es que, Nataly cree que Andrea y ella tienen algo en común: "Es un p*** niñato, no tiene madurez".

La conversación de Joel y Nataly

Al día siguiente, Joel decidía no alargar más la situación y mantener una conversación definitiva con Nataly. El novio de Andrea comenzaba asegurándole que no le sale hacerle daño: "No quiero estar mal aquí, ni que tú te sientas mal. La conexión la he sentido de verdad, pero me he dado cuenta de que si me he puesto así de mal es porque mi relación me pesa más. Me siento mal porque yo no soy así", comenzaba.

Nataly aceptaba lo que Joel le transmitía pero insistía en lo que le había dicho en otras ocasiones: "Me da mucha rabia verte así porque te mereces muchísimo más. A tus 25 años deberías vivir muchísimo más".

Joel abandona otra fiesta

No obstante, esta conversación no conseguía hacerle sentir mejor y Joel abandonaba la siguiente fiesta de 'Villa Montaña' de la misma manera. Mientras todos disfrutaban, él tomaba la decisión de irse a dormir. Sus compañeros y varias tentadoras le despedían. Mientras Gabriella y Mayeli le abrazaban, él bromeaba: "Estoy pillando ahora más que antes".