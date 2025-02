Pero no iba a ser el único en encontrarse con Rebeca antes de que el resto supieran que estaba en la casa. Álex Ghita era el siguiente en postularse como voluntario y dentro del confesionario se encontraba con la cantante, a la que no reconocía: "Eres cantante, ¿no? Seguramente será una artistaza, pero yo no estoy muy allá". "Te garantizo que te conoce y que ha bailado muchas de tus canciones", decía Ion Aramendi y Rebeca no dudaba en cantar al entrenador personal: "Tampoco me tiene que conocer todo el mundo, no pasa nada".