Álex Ghita y Maica tienen cada vez más acercamientos dentro de la casa de 'GH DÚO'. Risas, confidencias... los dos concursantes tienen una química especial en Guadalix de la Sierra y eso se nota. De hecho, durante la cena tan especial que tuvieron en San Valentín el pasado jueves, Álex se lo confesaba a Maica en la casa: "Se dio cuenta todo el mundo de que me gustas, menos tú". Y en el confe se sinceraba, al lado de Maica: "Desde que entré en el concurso ya dije que solo había una chica que me gustaba".

Ya sin la modelo al lado, Álex Ghita aseguraba en el confe que en muchas ocasiones, se pierde cuando Maica habla: "Se me ponen los pelos de punta. Me dan escalofríos". Por otro lado, Maica le contaba todo al detalle a sus compañeros de realitie: "Hemos hablado de muchas cosas... me cae muy bien. Me siento a gusto hablando con él".