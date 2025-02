Cuando llegaba el momento de Álvaro para ver imágenes de Alba , ya que necesitaba ver que ella "le da su lugar y que le respeta". Lo que no se esperaba es que iba a ver cómo Borja, el soltero que es su amigo se está acercando a su novia : "Me está decepcionando mi amigo , estoy cabreado. Le consideraba mi amigo y a un amigo no se le hace eso. Solo decir que le atrae mi novia me parece vergonzoso ".

"Sé que ella no ha dicho mucho, pero me duele. Con Borja no, que le daría una cita y que es el guapo...", reflexionaba Álvaro que no podía evitar las lágrimas antes de abrirse en canal con Sandra Barneda sobre su pareja: "Te prometo que daría la vida por ella. No me ha dejado caer nunca, es luz para mí y me ha hecho encontrarme. Yo era mala persona porque no trataba bien, no encontraba mi camino. Me ha costado que me quieran y no sabía querer. Yo estoy tentándome, sé que tengo que ponerme al límite para que ella vea que la elijo siempre".