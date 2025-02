Pelayo Díaz ha sido el primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2025' . Una nueva aventura en la que el estilista se enfrentará a los famosos retos del formato de supervivencia, ¿aprenderá a hacer fuego? El influencer no ha podido disimular su entusiasmo: "Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar".

“Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad o en tener que pescar para sobrevivir", ha dicho Pelayo.