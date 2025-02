23:22 H Las primeras imágenes de la convivencia

Llegan el primer visionado con imágenes de la convivencia en las que aparece Sergio asegurando que el otro grupo "se vende por tres euros" y a Óscar y a Frigenti reírse de Marieta por su frase 'Suso te amo' mientras hablan de cómo podrían haberla expulsado esta semana.

Tras el video, Frgienti comenta: "Para dos dias que me quedan quiero ser yo mismo, hartarme de reír sin herir a nadie y nada más. Además, con Óscar me lo paso muy bien. A lo que ha dicho Sergio de que me vendo por tres euros, no es así, porque aquí cada uno jugamos como queremos". Marieta comenta que no le ha sentado mal el vídeo de Óscar y Frigenti riéndose del 'Suso te amo' y asegura que "tienes más humor de lo que piensan". "A mi sinceramente me dan igual, ellos me dan igual, no me puedo decir más", termina Marieta.

Romina: "A mi choca el término de me la suda porque al final vivimos todos aquí y depende de todos que al final tengamos un buen recuerdo de esto. Y por tres euros se venderá Sergio porque nosotros no". Sergio: "Yo a lo que me refiero es que vosotros no tenéis amistad ninguna y a diferencia de nosotros, saldremos de aquí y nos seguiremos hablando. Yo creo que el juego está muy por encima de vosotros".