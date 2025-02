"La verdad que me hubiese gustado habernos conocido en otro momento ", comenzaba él. Algo a lo que ella no dudó en darle la razón: "Ya... En diferentes circunstancias", respondía mientras se abrazaban de manera cariñosa.

En ese momento, Andrea se disponía a hacer balance de su paso por el programa y, sobre todo, a cómo le ha afectado a ella como persona: "Bueno, aquí también he cambiado mucho . Antes era más niña, ya te lo digo, ¿eh? Aquí, te lo juro, que he crecido un montón , en este poco tiempo he madurado un montón", continuaba.

"Yo pensaba que era rencorosa, que me iba a enfadar, que se la iba a devolver por tres... Y he visto que no, que no soy así", mantenía. "Ahora la madura eres tú. Tú eres la madura", añade él. "Y Joel el niño. Él no ha madurado aquí, él al revés, ha seguido en su línea", apuntaba una Andrea más convencida que nunca.