En una trepidante gala de 'GH DÚO: Límite 48 horas' , en la que Ion Aramendi ha comunicado una fecha clave para el concurso, Carmen Borrego ha escuchado desde el plató unas palabras de Álex Ghita sobre su hijo José María Almoguera y su apellido que no le ha gustado nada y al que ha contestado.

Que José María Almoguera le respondiera a la pregunta de quién cree que debería marcharse de la casa, incluyendo a los que no están nominados, con su nombre: "Te veo igual que como te fuiste". No le gustaba nada a Álex Ghita: "No sé cómo puedes elegir a un concursante como yo, que le corre algo más por las venas que horchata, que es lo que yo creo que te va corriendo a ti en la casa".