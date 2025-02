Y lo que ella no dudaba en comentar esto de Álex Ghita con la propia Romina. "Cuando yo me estaba haciendo las uñas, él siempre se sienta conmigo, ¿te has dado cuenta? ¿No te das cuenta que ha empezado a cortejarte cuando conmigo ayer quedó como amigo?" , le preguntaba Maica a su compañera.

"Maica, yo ya le tengo muy pillado. A los cucarachines ya los tengo pillados. Un poco sí, no siento que me haya cortejado, pero sí siento que se acerca más de repente", respondía Romina y esta pensaba en algo: "Vamos a ver qué pasa estos días ahora que le dijiste un no rotundo". Aunque Maica lo tiene claro: "Va a intentarlo contigo". Cosa que Romina no tiene tan clara: "Eso ya sería muy obvio, si intenta eso es porque quiere carpetazo".