"¿Tú que piensas de nosotros si no tuvieras pareja?", le preguntaba Érika a Álvaro. El joven valenciano se sinceraba como nunca antes, con una mirada cómplice: "Me atraes". Pero no termina de creerse del todo a la tentadora: "No sé si podría tener algo contigo porque no sé si confiar en ti". Y es que Álvaro no se fía puesto que Érika ya ha estado con Eros anteriormente: "Te has liado con otro chico en esta villa...".