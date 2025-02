"Nos vamos a conocer nosotros y ya está": Érika toma una decisión con Álvaro tras su bronca con Eros en 'Villa Montaña'

Érika y Eros han tenido una tremenda bronca durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones'. Y es que la sevillana y gogó de profesión le plantaba cara a la pareja de Bayan en 'Villa Playa', dejándole las cosas claras para centrarse única y exclusivamente en Álvaro. Desde entonces, Eros ha cambiado por completo la forma de ver a Érika y la cosa entre los dos ha estallado en Villa Montaña. Todo esto ha ocurrido paralelamente a los sucesivos acercamientos que están teniendo Álvaro y Érika en la villa.

Todo ocurría en una fiesta que organizaban los chicos en la villa. En un momento dado, Eros estaba hablando con Aída y alguna tentadora más y Érika soltaba las siguientes palabras tras percatarse: "No me voy a meter ahí porque yo respeto a la gente". Unas palabras que escuchaba Eros y que reproducía ante sus compañeras de villa. Érika se daba cuenta y se dirigía directamente a Eros y Aída: "Quiero que si tenéis algún problema me lo digáis".

"Si te ha dolido es lo que hay. Porque yo no soy tu novia, no te tengo que dar explicaciones de nada. Yo de verdad te lo digo, que te deseo lo mejor del mundo. Pero no quiero que digas que no tengo valores porque soy una mujer de los pies a la cabeza. Y yo, estando soltera, hago lo que yo quiero", subrayaba una Érika cada vez más encendida con Eros. Gabriella intentaba calmar las aguas y se llevaba un varapalo de esta: "¡Que me dejes!".

Eros no se quedaba callado y le señalaba que le llama "mentirosa" por ahí porque lo es. "Tú también mientes, eres otro mentiroso", decía, por su parte, Eros. La tensión cada vez aumentaba más en la villa, con una Érika encendida como nunca. Además, se dirigía a Aída, que estaba al lado de Eros: "Tú también me has dejado de hablar porque Álvaro se ha fijado en mí".

"¡Estabais hablando de mí los dos! ¡Que estáis obsesionados!", exclamaba Érika, indignada. Mayeli hacía lo mismo que Gabriella e intentaba parar la situación: "Para", le decía a una Érika que no paraba de decirle una y otra vez que si tenían algún problema con ella, que se lo digan. "¿Que te he quitado, el amor de tu vida?", le preguntaba a Aída. Álvaro aparecía en escena para llevarse a Érika a las hamacas y hablar en la intimidad.

"Nos vamos a conocer nosotros y ya está"

Un Álvaro que se mostraba comprensible con Érika y una Érika muy encendida: "Céntrate en mí y yo en ti. Él pide que no sean falso con él y él no lo hace porque a mí no me ha dicho nada. Critica a su pareja y habla fatal de ella. Te critica a ti, que has sido su apoyo y me ha criticado a mí desde que he llegado porque, a lo mejor, se ha sentido inferior", aseguraba Álvaro. Érika, harta de la situación, tomaba una situación: "Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a conocer nosotros y ya está".