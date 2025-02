Miguel Frigenti emite un comunicado en vídeo para aclarar su relación con Óscar

Harto de las críticas, el periodista ha decidido emitir un comunicado en vídeo en el que durante casi siete minutos se defiende de los comentarios negativos pero, sobre todo, aclara cuál es su relación con el íntimo de Ruvens , pues cree que las críticas parten de que muchos no entienden que Óscar para él es un amigo muy especial, pero que también lo son Maica y Romina Malaspina: "Los tres para mí lo han sido todo ahí dentro y los tres serían una opción súper digna. El hecho de que haya hecho campaña a favor de Maica no indica que me haya olvidado de Óscar".

"Lo estoy pasando bastante mal porque no paro de recibir mensajes llenos de insultos y descalificativos, llamándome traidor y mala persona", ha explicado el colaborador, que quiere que quede claro que haber escogido a la murciana para darle su apoyo no significa que no siga pensando a diario en el finalista de 'Gran Hermano' : "Estoy deseando volver a la casa para poder hablar con él y abrazarle, para mí es una persona súper especial".

Por otra parte, ha confesado que no entiende por qué Ruvens o Isabel Landa le critican por ser amigo de Óscar pero luego le afean que no haga un alegato a su favor: "No lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Dentro me piden que me aleje y que le deje brillar solo, pero si fuera defiendo a Maica es que soy un escorpión y soy venenoso. Me da la sensación de que haga lo que haga o diga lo que diga se va a utilizar en mi contra, ya no sé cómo actuar".