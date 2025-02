El concursante se ha abierto como nunca hablando de su abuela

Sus palabras han provocado las lágrimas de su madre en plató

La gran final de 'GH DÚO' ya tiene fecha: el martes 4 de marzo, en Telecinco

José María Almoguera se ha sincerado con sus compañeros como nunca antes. El concursante les ha hablado de una persona muy importante en su vida, su abuela, María Teresa Campos y esto ha provocado las lágrimas de Carmen Borrego en plató.

En una visita al 'confe', José María se ha abierto también con el 'Súper': "Tengo absolutamente claro que mi abuela estaría muy orgullosa. No sé si por la razón por la que entré. Probablemente no. Se me ha dado a conocer por problemas, no por cosas buenas. Por un divorcio, por una discusión, por problemas familiares...", comenzaba.

"A lo mejor por esa parte no estaría orgullosa, sé que no estaría orgullosa. Mi abuela era una persona muy familiar y no hubiera permitido jamás que tuviéramos problemas familiares, no hubieran pasado muchas cosas. Pero la vida es así. Al final creo que estaría muy orgullosa de mi paso por el programa, se me ha visto tal y como soy", continuaba analizando el papel que habría tenido María Teresa en el distanciamiento con su madre.

Y es que el hijo de Carmen Borrego no ha podía evitar emocionarse al recordar el vínculo tan especial que le unía a su abuela: "Ella sabía cómo yo era y me quería. Yo de pequeño no es que fuera malo jugando al fútbol, era lo siguiente. Y aún así mi abuela me venía a ver a los partidos y me apoyaba, y era muy malo. Mi abuela siempre me ha reconocido, siempre me ha dicho que era el hombre de su vida. Sé lo que era para ella, al igual que ella sabía lo que era para mí. Sobraban las palabras, lo sabíamos los dos".

José María no solo se sentía "querido" por María Teresa. En algunos momentos llegó a sentirse "idolatrado": "Siempre me ha dado mi lugar. Ella habría sido la persona que mejor me hubiera defendido jamás, porque a la vez habría sido crítica conmigo. Era la persona más irónica que he conocido. Tengo muy buenos y muchos recuerdos con ella. He tenido la suerte de disfrutar de ella hasta el último momento".

Las lágrimas de Carmen Borrego

Mientras escuchaba sus palabras, Carmen Borrego no podía contener la emoción en plató: "Ella estaría muy orgullosa de él. Y realmente él ha sido el hombre de su vida, siemrpe lo ha dicho ella, no lo digo yo. Oírle hablar de mi madre con ese amor me emociona. Mi madre le hubiera defendido a muerte", comenzaba.