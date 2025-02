Acto seguido, daba la palabra a José María Almoguera : "Me parece que ser cobarde es esperar a que estén delante los focos para que digas las cosas ", decía el hijo de Carmen Borrego. Álex se defendía asegurando que siempre dice "las cosas a la cara", pero José María se mantenía: "Eso es mentira, yo me he tenido que enterar de lo que piensas de mí aquí".

"No te voy a volver a consentir que le digas a ningún compañero que se controle. Contrólate tú un poquito, campeón. No sé quién te has creído", le decía al entrenador muy tajante. "Tú no eres el padre de nadie, así que, calladito. Bájate un poco, que se te han subido los humitos por ser finalista".