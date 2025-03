"Esta gente me llena el cora a diario , y no se imaginan cuánto los extrañaré . Así reaccionaban cuando les conté, y obviamente tenía que compartirlo", comenzaba Velázquez. En él podemos ver cómo su entorno reacciona con sorpresa y alegría al anuncio del próximo superviviente. Algunos no dan crédito y creen que les estaba engañando . Otros, saltan y lanzan gritos de emoción por ver a su amigo cumplir un sueño.

Ahora, el modista ve en el concurso un buen momento para remover mareas y conseguir el máximo apoyo de los suyos. Prueba de ello es ese mensaje de Joshua Velázquez en su última aparición en redes, donde agradece los mensajes recibidos en los últimos días. "Mi amigo Álvaro os cuidará tanto como yo e irá compartiendo lo que os tengo preparado, pero antes no puedo irme sin agradecer la cantidad de mensajes tan bonitos que he recibido desde que se hizo público, no me lo esperaba para nada", continúa.