No queda nada para que 'Supervivientes' arranque su curso y la emoción es total entre los concursantes. Y no es para menos: los once concursantes se enfrentan a un reto mayúsculo, que supondrá un antes y un después en sus vidas. También hay emoción entre sus familiares y defensores, como hemos podido ver a través de unas historias que ha subido Álex Adrover a su Instagram de unas capturas en donde su pareja, Patricia Montero, le manda unos últimos mensajes antes de que el concursante deje el móvil aparcado y se centre en la aventura.