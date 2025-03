Marta Peñate da explicaciones acerca de su postura sobre los finalistas de 'GH DÚO'

Lo ha hecho para contestar a un tuitero al que conoce y dejar así clara su postura sobre los finalistas. Todo comenzaba cuando la finalista de 'Supervivientes' destacaba la importancia de Óscar como concursante en esta tercera edición de 'GH DÚO' : "Óscar, eres un concursante increíble. Gustes más o menos, has vuelto a conseguir ser una ficha importante para este concurso".

Era entonces cuando el mencionado tuitero le afeaba haber mostrado su apoyo para la victoria a la exparticipante de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' y ella se mostraba molesta y decidía aclarar su postura: "Mira, no estoy contestando esto porque no quiero entrar, pero por el cariño que te puedo tener de tantos años te contesto: si tú tuvieras un amigo ahí también querrías que ganara esa persona. He opinado defendiendo a Óscar, a Maica y a Frigenti, pero mi ganadora será mi amiga".