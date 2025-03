Marta Peñate carga contra Anita por su comentario sobre Montoya fuera de plató

Ocurrió al principio del relato de Montoya, cuando estaba explicando que en el avión rumbo a España vio que Anita no paraba de "darle picos" a Manuel . En ese momento, la catalana se echó a llorar y le gritó al televisor: "¿Y por qué no viniste?" ; además, comentó que esos besos al exnovio de Lucía Sánchez surgieron porque ella estaba mal y les había tocado sentados al lado en el vuelo.

Marta Peñate cree que Anita "no tiene vergüenza" por afearle a Montoya no haber ido al avión a hablar con ella mientras que ella no paraba de besarse con Manuel. "No fue porque te estabas liando con otro", ha estallado en un tuit la colaboradora, a la que le parece evidente el motivo por el que de Utrera no quiso acercarse a su exnovia en el vuelo que les trajo de vuelta a España tras grabar 'La isla de las tentaciones 8'.