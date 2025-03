Horas previas a la llegada de Anita Williams al programa más salvaje de toda la televisión, no ha dudado en dirigirse en redes a todos sus seguidores para pedirles perdón por ocultarles su participación en 'Supervivientes 2025': "Hola mis amores. Hoy os grabo un vídeo para pediros perdón a todos por todo el tiempo que llevo intentándoos engañar , porque más de uno me ha pillado".

Además, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones 8' añade muy ilusionada: "Os dije que me iba a Canarias y en verdad… ¡Me voy a Honduras! Espero que me apoyéis, yo lo voy a dar todo, me voy a dejar la piel, carne, uñas y lo que haga falta. Y espero que podáis conocerme al 100%, os quiero.