El fuerte temporal que azota Honduras, del que la propia Laura Madrueño aseguraba ,durante de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que, por primera vez desde que está en Los Cayos, "no han podido salir barcas, no ha podido volar el helicóptero y no nos hemos podido desplazar hasta el Cayo para poder hacer el directo”. Lo que hacía que, en medio de la gala, los concursantes tuvieran que ser evacuados.