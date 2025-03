Durante las nominaciones, su compañero Damián Quintero , líder de la semana, justificó su decisión al elegirla como nominada: “Hemos venido a sobrevivir, y por tiempos en la prueba, Rosario ha sido la que menos tiempo ha hecho. Pero no tengo nada en contra de ella” . Lejos de mostrarse molesta, la influencer aceptó la decisión con deportividad: "No pasa nada, lo entiendo".

El abandono de Beatriz Rico de 'Supervivientes 2025' ha sido uno de los temas más comentados de las últimas horas. La actriz, quien había iniciado la aventura con gran ilusión, decidió activar el protocolo de abandono apenas 72 horas después del inicio del reality, debido a problemas graves con el sueño. Su confesión ante las cámaras: "No puedo dormir... no me lo esperaba para nada", dejó impactados tanto a sus compañeros como a la audiencia.