Sin embargo, la experiencia de Terelu en el concurso no ha estado exenta de polémicas. Una de las situaciones más comentadas ha sido su conflicto con Pelayo Díaz , quien se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de la edición. La actitud del estilista ha generado tensión en el grupo, llegando incluso a apartar a Terelu en un momento clave de la convivencia . Este comportamiento ha sido duramente criticado por Carmen Borrego, quien no dudó en expresar su opinión sobre lo sucedido en exclusiva para esta web.

"El concursante que más me está sorprendiendo es Terelu, y no porque sea mi hermana. Me gusta que la gente esté conociéndola tal y como es", afirmó Borrego en una intervención televisiva. "Pelayo me parece el primer villano de la edición, busca bronca por buscar bronca... y apartar a un compañero es lo peor que puedes hacer", añadió, dejando clara su postura respecto a la actitud del estilista en el reality.