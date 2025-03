Saltan chispas entre la pareja de Tadeo y la tentadora durante el reencuentro: "La media neurona que tienes no te da para más"

Mayeli ha confesado en el reencuentro lo que le dijo Tadeo antes de la hoguera final: "Me dijiste que me llevarías..."

El reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones': así están las parejas en la actualidad

Sthefany y Mayeli se iban a ver las caras durante la segunda parte del reencuentro de 'La isla de las tentaciones' tres meses después y la tensión iba a saltar por los aires entre la pareja de Tadeo y la tentadora. Ni siquiera se había sentado Mayeli que ya Sthefany le lanzaba el primer dardo: "Madre mía, no se cansa esta mujer... anda que hoy se peina". La tentadora valenciana, residente en Madrid, se ofrecía a saludar a la pareja pero esta le rechazaba el saludo. "Eres más pesada que un piojo. Venga, a tu sitio", le pedía Sthefany.

Antes los continuos ataques de Sthefany, Mayeli le preguntaba por qué le molestaba tanto su presencia. "Cariño, porque eres insoportable. Eres súper pesada. De verdad... eres un tía antipática, que llegues a la hoguera metiéndote con el físico de los demás para ocultar tus inseguridades... das pena y vergüenza", señalaba Sthefany, muy encendida. Mayeli, por su parte, subrayaba que el que fue infiel es Tadeo, no ella, que estaba soltera. Además, le echaba en cara que le llamase "chihuahua" durante la hoguera final.

"Cuando llegaste a la hoguera, lo primero que nos llamaste a mis compañeras y a mí fue cerdas. No me dejaste hablar y me mentiste, porque eres una mentirosa. Eres patética. Aprende a valorarte", señalaba Sthefany, que apenas dejaba hablar a Mayeli. Además, le preguntaba a Tadeo si había tenido conexión con ella realmente y tras la afirmación de este, Sthefany estallaba: "Ahora dices que sí, pero no lo dijiste antes. Ah vale, perfecto. Pues ya está. Para Madrid con ella y con Álvaro".

Mayeli intentaba intervenir pero Sthefany, fuera de sí, no le iba a dejar: "¡Que te calles, que estoy hablando con él, que no te metas! ¡Aquí no pintas nada!". Sandra Barneda pedía respeto (algo que iba a pedir en varias ocasiones tras la entrada de Mayeli) y le pasaba el turno a Tadeo, quien le pedía a su novia que no le juzgase si había tenido conexión o no con Sthefany cuando sí la tuvo. "Me dijiste que con ella no podías ni hablar. Que no tenía conversación, me lo dijiste", aseguraba la joven, que estaba muy enfadada porque Tadeo no le contó en su momento la verdad sobre lo que sentía por Mayeli.

Mayeli desvela lo que le dijo Tadeo antes de la hoguera final

Y por si fuera poco, Mayeli confesaba en su reencuentro las palabras que le dijo Tadeo en los momentos previos a la hoguera final (y en presencia de Sthefany): "Me dijiste que tenías una conexión real conmigo. En la hoguera, cuando te estabas cambiando, me dijiste que aunque te fueras a ir con ella, nos veríamos en Madrid. Quedamos en ir a mi restaurante favorito y me dijiste que no me preocupase, que me llevarías". Tadeo dejaba claro que todo eso fue antes de la hoguera final y que se lo dijo por el mal momento en el que se encontraba con Sthefany.

Las explicaciones de Tadeo no le valían a Mayeli: "¡Qué mentiroso eres! No la mientas, no tienes necesidad. Jugasteis al ping-pong, os pusisteis los cuernos mutuamente". Sthefany estallaba: "¿Cómo vas a buscar el amor con el novio de otra? Si me miente a ti, te miente a ti. La media neurona que tienes no te da para más". Estas últimas palabras de Sthefany hacían que Sandra Barneda tuviera que intervenir de nuevo: "La próxima vez que haya un descalificativo abandonáis el salón. Uno más y os vais".