En el reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones 8', Álvaro Rubio se confesó enamorado de Mayeli Díaz y aseguró que su relación con Alba García estaba totalmente acabada. La tentadora, al comienzo, se mostró muy confiada, pero después descubrió que su novio había tenido una conversación con su ex y que no se lo había contado, haciendo que aumentase su inseguridad y que el reencuentro terminase con ella llorando en el jardín mientras él le espetaba que no se lo había contado porque sabía que iba a reaccionar así.

Habrá que esperar para ver si Álvaro y Mayeli continúan juntos, pero por el momento ella ha declarado en una entrevista con la Clínica Egos que en realidad lo suyo comenzó antes de que lo que contaron en el reencuentro. Ante Sandra Barneda dijeron que había comenzado su noviazgo fuera porque empezaron a pasar mucho tiempo juntos, pero lo cierto es que se besaron por primera vez antes de abandonar Villa Montaña.

"Cuando se acaba 'La isla de las tentaciones', quitan las cámaras dos días y te dejan allí. Aproveché un poco y jugamos a un juego en el jacuzzi Álvaro y yo y nos dimos un besito tonto. Y nos empezamos a conocer un poquito más, salimos de fiesta y en Barcelona, en una fiesta, yo me di un besito tonto con un chico y él se volvió loco, me dijo que no podía verme de esa manera y que quería estar conmigo", ha asegurado la que fuera la tentadora favorita de Tadeo.