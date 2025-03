Sthefany y Mayeli han protagonizado un tensísimo cara a cara durante el reencuentro: no te lo pierdas

Sandra Barneda se ve obligada a echar a Sthefany: "Fuera, se acabó"

El reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones': así están las parejas en la actualidad

Este miércoles ha tenido lugar en Telecinco la segunda parte del reencuentro entre las parejas que faltaban tres meses después. Una de ellas era la de Sthefany y Tadeo, que después de vivir momentos de máxima tensión tras la entrada de Simone y Mayeli, y contar qué tal sus primeros días fuera de 'La isla de las tentaciones', han tenido tiempo de aclarar en qué punto se encuentran de la relación.

Una Sthefany que acababa totalmente hundida y entre lágrimas después de revivir su paso por República Dominicana. Además, se mostraba muy dolida por alguna cosa que Tadeo no le había contado y por si fuera poco, Tadeo, en vez de defenderla, "lo que hace es decir que pierdo los papeles. Eres mi pareja". Tadeo, por su parte, le echaba en cara que apenas podía hablar ni decir nada.

Sthefany aseguraba que lo que tiene con Tadeo a estas alturas está en un "punto complicado" y le reprochaba a su novio -una vez más- que durante todo el reencuentro no le hubiera defendido. Algo que Tadeo también le reprochaba: "Tú has dicho que tienes una conexión real con él... si lo dices tú no pasa nada".

Pero la presentadora daba con el kit de la cuestión: Sthefany todavía no se ha perdonado a ella misma. Así lo reconocía la joven, rompiendo a llorar: "Lo estoy intentando. Lo intento cada día que me levanto. Lo miro y quiero estar con él y un futuro con él. Es lo único que quiero. No me interesa nadie ni nada más". Los dos nos dejaban un emotivo momento mirándose a la cara y sacando todo lo que tenían dentro en ese momento. "Yo quiero estar contigo. Cada día ponemos nuestro granito de arena. Ahora vamos a irnos a vivir juntos. Pero tenemos que solucionar nuestros problemas", decía Tadeo. Pero Sthefany apenas podía mirarle. Finalmente, la joven le abrazaba y Tadeo le consolaba como podía.

"Lo que está claro es que os queréis y mucho. Los dos estáis dispuestos a trabajar y eso es lo importante. Espero que seáis muy felices y ojalá que lo sigáis siendo juntos", eran las últimas palabras de Sandra Barneda antes de que los dos abandonasen definitivamente 'La isla de las tentaciones'. Y es que lo que está claro es que, ni la mayor rebelión de la tentación ha podido con el amor que fluye entre Tadeo y Sthefany.

"Fuimos a terapia"

Tadeo y Sthefany han recordado junto a Sandra Barneda su paso por 'La isla de las tentaciones' y han desvelado, entre otras cosas, que cuando la aventura de los dos acabó en República Dominicana, fueron a terapia para tener otro punto de vista y ver si era posible salir del 'callejón sin salida' en donde se encontraban. Sthefany reconocía que allí "saco lo peor" y hacía autocrítica: "Me avergüenzo de eso. No tenía la necesidad de fallar también si él me falló. Pero lo hice por venganza".

Por su parte, a Tadeo se le removía todo por dentro: "Me dejé llevar con Mayeli por un cúmulo de todo. Sthefany pidió a una persona de fuera y eso me llevó a mirar por mí y ser más egoísta. Pero me arrepiento de ello". Además, Sthefany confesaba que cuando salieron de 'La isla de las tentaciones' necesitaba "intentar gestionar mis emociones y saber normalizarlas". Tadeo revelaba que cuando salieron tuvieron sus más y sus menos, pero que poco a poco van "viendo la luz".

El cara a cara de Sthefany y Mayeli

Para aclarar todo mucho más, Mayeli aparecía en el reencuentro y protagonizaba un tenso cara a cara con Sthefany. La sonrisa de Tadeo antes de que Mayeli se sentara evidenciaban todos los nervios que estaban presentes en la sala donde estaba teniendo lugar el reencuentro. Ya de entrada, Mayeli le ofrecía un saludo que era rechazado tanto por Tadeo como por Sthefany.

"Eres más pesada que un piojo", le decía de entrada Sthefany, para añadirle frases del estilo "insoportable", "das pena y vergüenza" y otro tipo de descalificativos que acaloraban todavía más la tensa conversación de ambas. A su vez, Sthefany le desvelaba a Mayeli por qué le llamaba "chihuahua": "Te lo llamo porque no se puede hablar contigo y porque no tienes educación". Y le contaba a Sandra Barneda por qué le faltó tanto al respeto (A Mayeli) durante su estancia en 'La isla de las tentaciones', cuando, como bien le recordaba Sandra Barneda, el respeto se lo faltó en primer lugar Tadeo.

“Que te calles, tú aquí no pintas nada”, le decía Sthefany a Mayeli, cada vez más encendida. Sandra Barneda tenía que frenar a la joven: "Un poco de respeto", le pedía a la novia de Tadeo. La disputa estaba sembrada después de que Sthefany se enterase de que Tadeo tenía una conexión con Mayeli, de la mano de este. Y más todavía cuando la tentadora desvelaba que Tadeo le dijo un día que se verían en Madrid: "Quedamos en ir a mi restaurante favorito". Pero todo eso ocurrió antes de la hoguera, recalcaba Tadeo.

“La media neurona que tienes no te da para más”, le decía en un momento dado Sthefany a Mayeli. Estas palabras hacían saltar a Sandra Barneda, harta de las faltas de respeto: "La próxima vez que haya un descalificativo abandonáis el salón. Uno más y os vais". Un preludio de lo que Sandra Barneda iba a hacer más adelante...

Sandra Barneda echa a Sthefany

De la misma manera que Mayeli, llegaba el turno de Simone, que también aparecía en el reencuentro para arrojar un poco de luz al tema e intentar aclaras las cosas un poco más. Sin duda, el momento álgido del reencuentro iba a llegar tras la entrada del tentador italiano. Las sucesivas faltas de respeto de Sthefany hacia Mayeli hacían que Sandra Barneda tuviese que intervenir: "Fuera, se acabó", le dijo a Sthefany, obligando a esta a abandonar el reencuentro.

Tadeo justificaba la actitud de Sthefany achacándolo a su "temperamento": "Una vez que se enciende...". El sevillano señalaba que él era el que había fallado pero "todo el odio y rencor que puede tener lo proyecta hacia Mayeli". Simone, por su parte, se mostraba sorprendido después de que Sthefany le escribiese un emotivo mensaje al salir de 'La isla de las tentaciones' y ahora adoptase esa actitud tan desafiante en el reencuentro.