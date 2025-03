Sandra Barneda , harta de la situación y de las continuas faltas de respeto de Sthefany, reaccionaba rápido: "Fuera, fuera" , decía hasta en dos ocasiones. "Se acabó" , añadía Barneda, enfadada tras haber llamado varias veces la atención a Sthefany y esta no haber hecho ni caso. Sthefany se marchaba y Tadeo intentaba defender a su pareja achacando todo a un "temperamento incontrolable": "El que he fallado he sido yo. Pero todo el odio y rencor lo proyecta hacia Mayeli".

Pero no iba a ser la única ocasión en la que Sandra Barneda se iba a mostrar visiblemente enfadada. Y es que esta vez habría un choque paralelo, con un Tadeo y Simone discutiendo y a la vez, Sthefany y Mayeli protagonizaban otro choque. Esto terminaba por desesperar a Sandra Barneda, que se levantaba: "¡Por favor chicos, por favor! ¡Es que llevo toda la noche así! No vale sentirlo... no os insultéis y ya está". Simone dejaba claro que él no había insultado y Sandra Barneda señalaba lo siguiente: "Me estás insultando a mí no escuchándome". "Es que no hay manera", decía la presentadora, tras ser cortada una vez más.