Las supervivientes han protagonizado una conversación llena de reproches y ataques

Todo comenzó mientras charlaban de asuntos de lo más cotidianos

Terelu Campos activa el protocolo de abandono ante el descomunal temporal: "Sacadme ahora mismo de aquí"

Los primeros días de los supervivientes en Honduras han traído consigo los primeros desencuentros. Y es que, lo que empezó como una conversación de lo más inocente entre Terelu y Makoke sobre temas cotidianos, terminó convirtiéndose en el origen de un mal rollo que iba a desembocar en algo muchísimo peor.

"Yo ya he cumplido aquí todos los retos habidos y por haber. A partir de ahora mi cuerpo me va a decir 'campana y se ha acabado'", comenzaba la mayor de las Campos. "Por lo menos espérate una semana. Tú le prometiste a Alejandra que no llorabas, yo les prometí a mis hijos que no iba a abandonar", reaccionaba Makoke.

"Si te encuentras mal... Pues, chica", le respondía Terelu. Era entonces cuando la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela explicaba lo que sentía: "Yo no me encuentro mal, yo estoy triste porque les echo mucho de menos".

Terelu, a Makoke: "No puedo con eso"

Al escuchar sus palabras, Terelu no dudaba en contestar y la tensión aumentaba por momentos: "Sois un coñ***. Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Por qué voy a estar triste? Si está en la p*** gloria. Es que no puedo con eso. Por cinco días... Como si fueran un bebé. Yo no la echo de menos porque ella está bien".

"Se puede ser madre, se puede ser novia, se puede ser hija... Pero no hace falta ser una apretada. ¿Yo quiero menos a mi hija que tú a la tuya? No", continuaba la madre de Alejandra Rubio.

Makoke, sobre su novio

Y, tras hablar de sus hijos, Terelu decidía lanzarle una pregunta a Makoke: "¿Estás preocupada por tu novio más que por tus hijos? ¿Te fias de él? A ver si va a tener una noche loca". La colaboradora tenía clara su respuesta: "Con mi novio me despierto todos los días y nos vamos a casar en breve. Me fio de él absolutamente, cien por cien, pongo mi mano en el fuego y no me quemo".

La tensión iba en aumento y los reproches y los ataques se convirtieron en los protagonistas ante el incómodo silencio del resto de compañeros: "¿Tú crees que tú te has portado bien conmigo en momentos duros de mi vida?", le preguntaba Makoke a Terelu.

"Yo de p*** madre. Te he apoyado en lo que yo he creído y he pensado que me parecía lo más justo", le respondía la mayor de las Campos para que, acto seguido, Makoke le reprochara no haber sido invitada a su cumpleaños. "Las Campos tenemos siempre una obligación con todo el mundo. Si haces un cumpleaños y se te olvida alguien estás muerta. A nosotras nos da igual".

"No estuviste a la altura"

"No te vengas arriba porque las Campos, las Campos. Me da exactamente igual. He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado, no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura", le reprochaba Makoke.