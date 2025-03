"Pero madre de Dios, hija mía, ¿cómo has aguantado esto?", le ha preguntado Jorge Javier, ante lo que ella ha respondido: "Y yo que venía con ganas de tirarme del helicóptero, ¿eh?". "También podrías haberte metido un poquillo en medio, para demostrar lo que te arrepientes, nunca lo haces, a ti te da igual", ha comentado Montoya entonces, dejando claro que le hubiera gustado que su ex le hubiera defendido en su rifirrafe con el novio de Gabriella Hahlingag.

Anita se ha defendido diciendo que le daba "vergüenza" la situación que estaba protagonizando y que por eso no había intervenido. Y Marta Peñate, que ha sido muy crítica con ella durante su paso por 'La isla de las tentaciones', le ha dado aquí la razón y ha asegurado que Montoya es el que está equivocado en este tema: "Montoya ahí no tiene razón. Era una pelea entre ellos, no escuchaban a nadie, Anita ahí no podía hacer nada. Tampoco Anita va a tener la culpa de todo".