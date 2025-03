Después de todo lo que han pasado en 'La isla de las tentaciones' y decidir romper su relación, como bien confesaba Anita desde Honduras en 'SV: Tierra de Nadie', el fuerte temporal que azotaba Honduras lo aplazó, pero llegaba el momento de que ella y Montoya se reencontraran en 'Playa Misterio'.

Anita se subía al helicóptero confesando las "ganas" que tiene de empezar la aventura, dedicando su salto a su familia, a sus amigos, a sus compañeras de 'La isla de las tentaciones' y, en especial, a su hijo Thiago. La que iba a pisando fuerte con su espectacular salto, "el más alto de toda la edición", como explicaba Jorge Javier: "Es una salvajada lo que ha hecho esta chica, no recuerdo una cosa igual en 'Supervivientes".

Lo que no se esperaba Montoya, en la soledad de 'Playa Misterio' que una barca se iba a acercar y que dentro iba a estar Anita, con la que se abrazaba al reencontrarse. "Me he quedado sin palabras, bienvenida a 'Supervivientes", le decía él, el que le enseñaba 'Villa Montoya': "Aquí no entras tentadoras ni tentadores, ni nada. Tú a las villas no puedes ir que tienes peligro".

Pero la paz duraba poco entre ambos, cuando hablaban sobre lo que han vivido en los últimos meses en su relación a raíz de 'La isla de las tentaciones', comenzaban los reproches y los gritos entre ellos.

Pero no todo iba a ser tensión, después de decirse mucha de las cosas que piensan el uno del otro y de las actitudes que han tenido, también protagonizaban un emotivo momento, en el que él se sinceraba como nunca con ella, mientras ella no podía evitar las lágrimas: "Te veo mal y no quiero, te quiero mucho como persona, pero te has encargado de reventarme el corazón con estas actitudes y sé que lo sabes. Entiéndeme a mí, sabes el daño que me has hecho. Yo lo he pasado fatal y sigues así..."

Pero esto era un altibajo de emociones entre ambos, pasaban de las lágrimas de nuevo a los reproches después de todo lo ocurrido entre ellos en República Dominicana y desde que salieran de allí.

Anita confesaba que "sigue enamorada" de Montoya antes de reencontrarse