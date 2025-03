Este miércoles ha tenido lugar la segunda parte del debate de 'La isla de las tentaciones' y la tensión no ha podido saltar más por los aires entre Sthefany y Tadeo con Mayeli . La tentadora entraba al plató y los reproches se iban a suceder, con una Mayeli con ganas de saldar cuentas y una Sthefany que no se iba a dejar pisotear por la que mantuvo una 'mini relación' con su novio. La discusión ha sido tal que Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir.

La presentadora de Telecinco les preguntaba a Sthefany y Mayeli por qué seguían así después de tantos meses desde 'La isla de las tentaciones'. "No lo sé, no me supera. Todo su Tik-Tok es hablando de Mayeli", aseguraba la tentadora, lo que hacía saltar muchísimo a Sthefany. "Mira, estate pendiente de tu novio y deja el mío. ¡Respeta a tu novio!", subrayaba la novia de Tadeo.