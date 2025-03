En mitad de su bronca en plató , Mayeli le dijo a Sthefany que sentía que era su fan y ese comentario ha hecho estallar a la exconcursante de 'Supervivientes 2020' en sus stories, donde ha comentado que le ha dado "vergüenza" escuchar tal cosa y ha comentado que no entiende su rechazo hacia la cubana: "Yo no sé por qué las solteras se pican con las protagonistas, no lo entiendo ni lo entenderé nunca... Si ellas saben que van a liarse con los novios de otras chicas".

Fani ha explicado que no entiende por qué Mayeli critica a Sthefany y Tadeo por perdonar sus mutuas deslealtades - después se supo que Álvaro la había perdonado a ella por serle infiel tres semanas antes del debate -, ya que cree que cada uno perdona lo quiere en su relación. "¿Cómo hablas de que tienes valores? No me vale eso de 'yo estoy soltera, hago lo que me da la gana y te j*des'. Luego no os quejéis si vais a por todos los novios dentro y fuera para tener repercusión, que también tiene la gente derecho a opinar sobre eso", ha sentenciado la exconcursante de 'La casa fuerte'.